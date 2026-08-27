В Киеве десятый раз за день объявили тревогу из-за угрозы БПЛА и ракет

В Киеве уже в десятый раз за день объявили воздушную тревогу, пишет УНИАН. Помимо угрозы атаки беспилотников, власти предупредили о возможном применении баллистических ракет.

День для украинской столицы начался с серии тревог. Воздушные силы Украины сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении Киева, а ночью также фиксировалась угроза баллистики.

По данным украинской стороны, в ночь на 27 августа по территории страны были применены баллистические ракеты, два «Оникса» и 258 ударных и имитационных беспилотников.

Ранее Life.ru писал о массированном ударе по объектам энергетики и инфраструктуры Украины. В тот же день российские войска поразили логистические центры и промышленные объекты в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичёвске.