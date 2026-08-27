Премьер Украины заявил о серьёзных разрушениях инфраструктуры после удара ВС РФ

Критически важная инфраструктура получила серьёзные повреждения сразу в нескольких регионах Украины. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий в своём Telegram-канале.

«Под ударами была критическая инфраструктура. Есть серьёзные разрушения в нескольких областях», — написал он.

По словам Корецкого, удары были зафиксированы в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Полтавской областях. В ряде регионов экстренные службы продолжают ликвидировать последствия.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергообъектам в Одесской области, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры и транспортных узлов. В тот же день российские войска поразили логистические центры и объекты промышленности в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичёвске.