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27 августа, 10:42

Премьер Украины заявил о серьёзных разрушениях инфраструктуры после удара ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Критически важная инфраструктура получила серьёзные повреждения сразу в нескольких регионах Украины. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий в своём Telegram-канале.

«Под ударами была критическая инфраструктура. Есть серьёзные разрушения в нескольких областях», — написал он.

По словам Корецкого, удары были зафиксированы в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Полтавской областях. В ряде регионов экстренные службы продолжают ликвидировать последствия.

Небо над Киевской областью заволокло чёрным дымом после ударов ВС РФ
Небо над Киевской областью заволокло чёрным дымом после ударов ВС РФ

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергообъектам в Одесской области, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры и транспортных узлов. В тот же день российские войска поразили логистические центры и объекты промышленности в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичёвске.

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Наталья Демьянова
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