Небо над Киевской областью заволокло чёрным дымом после ударов ВС РФ
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В Киевской области продолжают фиксировать последствия российских ударов. Над регионом до сих пор виден густой столб чёрного дыма, который поднимается в нескольких районах.
В Киевской области после ударов сохраняется столб чёрного дыма. Видео © Telegram / Политика Страны
Как сообщали местные власти, под атаку попали складские помещения в городах Борисполь и Фастов. На данный момент информация о масштабах разрушений уточняется.
Ранее российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине, включая склады БПЛА в Киеве и Борисполе, металлургические заводы в Запорожье и Кривом Роге, Кременчугский НПЗ и порты Одесской области, всего было задействовано не менее 258 БПЛА и ракеты. По данным координатора подполья, часть ударов направлена на истощение украинской ПВО, включая Patriot, в то время как Зеленский пожаловался на нехватку средств защиты, а в Киеве и области горят склады с дронами и логистические центры.
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