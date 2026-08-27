Небо над Киевской областью заволокло чёрным дымом после ударов ВС РФ

Ранее российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине, включая склады БПЛА в Киеве и Борисполе, металлургические заводы в Запорожье и Кривом Роге, Кременчугский НПЗ и порты Одесской области, всего было задействовано не менее 258 БПЛА и ракеты. По данным координатора подполья, часть ударов направлена на истощение украинской ПВО, включая Patriot, в то время как Зеленский пожаловался на нехватку средств защиты, а в Киеве и области горят склады с дронами и логистические центры.