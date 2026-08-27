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Регион
27 августа, 08:52

Небо над Киевской областью заволокло чёрным дымом после ударов ВС РФ

Обложка © Telegram / Политика Страны

Обложка © Telegram / Политика Страны

В Киевской области продолжают фиксировать последствия российских ударов. Над регионом до сих пор виден густой столб чёрного дыма, который поднимается в нескольких районах.

В Киевской области после ударов сохраняется столб чёрного дыма. Видео © Telegram / Политика Страны

Как сообщали местные власти, под атаку попали складские помещения в городах Борисполь и Фастов. На данный момент информация о масштабах разрушений уточняется.

ВС РФ нанесли удары по Украине, взрывы гремели в Киеве, Одессе и Кривом Роге
ВС РФ нанесли удары по Украине, взрывы гремели в Киеве, Одессе и Кривом Роге

Ранее российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине, включая склады БПЛА в Киеве и Борисполе, металлургические заводы в Запорожье и Кривом Роге, Кременчугский НПЗ и порты Одесской области, всего было задействовано не менее 258 БПЛА и ракеты. По данным координатора подполья, часть ударов направлена на истощение украинской ПВО, включая Patriot, в то время как Зеленский пожаловался на нехватку средств защиты, а в Киеве и области горят склады с дронами и логистические центры.

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Дарья Денисова
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