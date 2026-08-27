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27 августа, 06:24

Удары по «портовым артериям»: ВС РФ нанесли мощный удар по Одесской области

В Минобороны отчитались о поражении энергообъектов, обеспечивающих порты Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны Российской Федерации 27 августа 2026 года сообщило о проведении массированного удара высокоточным оружием по объектам в Одесской области. Основными целями стали энергетические мощности, обеспечивающие функционирование портовой инфраструктуры, а также объекты транспортной сети, которые использовались в военных целях.

Данная операция направлена на ограничение логистических возможностей противника. Поражение энергетических узлов, питающих порты, существенно осложняет использование этих объектов для перевалки грузов, в том числе военного назначения.

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Министерство обороны Российской Федерации также в ходе утреннего брифинга подтвердило нанесение серии ударов по объектам на территории Одесской области. В военном ведомстве уточнили, что целью операции стали объекты портовой инфраструктуры и сопутствующие энергетические мощности.

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Оксана Попова
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