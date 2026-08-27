Прилёты в Рени и Одессе: Военные грузы ВСУ уничтожены ударами по черноморским гаваням

Министерство обороны Российской Федерации в ходе утреннего брифинга подтвердило нанесение серии ударов по объектам на территории Одесской области. В военном ведомстве уточнили, что целью операции стали объекты портовой инфраструктуры и сопутствующие энергетические мощности.

Согласно официальному заявлению, удары были нанесены по портам в Одессе, Черноморске и Рени. В Минобороны подчеркнули, что указанные объекты использовались для доставки, разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

Помимо припортовой инфраструктуры, поражению подверглись объекты энергетики, которые обеспечивали работу данных логистических узлов в регионе.

Данная серия ударов стала продолжением стратегии по ограничению возможностей украинской стороны в получении военных грузов через морские пути и снижению оперативной устойчивости региональной логистики.

Подробности о последствиях ударов и степени повреждений инфраструктуры в настоящий момент уточняются.

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.