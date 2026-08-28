90% складов торговых сетей Украины уничтожены ударами, признали в Киеве

Около 90% складов украинских торговых сетей уничтожено российскими ударами. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, из-за потери складской инфраструктуры ассортимент в магазинах может сократиться, а логистика станет дороже, сложнее и займёт больше времени.

Власти рассчитывают перестроить систему поставок и чаще доставлять товары напрямую от производителей в торговые точки, минуя крупные распределительные склады.

Высоцкий при этом утверждает, что разрушение логистической инфраструктуры не приведёт к системному дефициту продовольствия.

«Угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет», — заявил министр.

При этом украинской торговле, по его словам, придётся работать по более сложным и затратным схемам доставки.

12 августа Life.ru писал, что на Украине повреждено около 1,05 млн квадратных метров складских площадей, из которых примерно 750 тысяч приходятся на Киев и область. Тогда же сообщалось, что удары по распределительным центрам уже привели к сбоям в привычных логистических цепочках торговых сетей.

В тот же день Life.ru сообщал о риске перебоев в супермаркетах после удара по крупному логистическому центру в Броварах. По данным украинских СМИ, комплекс обслуживал сразу несколько крупных ретейлеров, в том числе АТБ, «Ашан», «Сильпо», Metro и Novus.