13 ударов за семь дней: Что попало под огонь российских высокоточных ракет и дронов

Российские военные с 22 по 28 августа нанесли по Украине один массированный и 12 групповых ударов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 28 августа.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Под удар попали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, российские силы нанесли удары по военным аэродромам и производственным цехам, где изготавливаются беспилотники и комплектующие к ним.

По данным Минобороны, среди пораженных объектов также были склады боеприпасов, топлива и материальных средств. Удары затронули пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ за неделю сбила 14 ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч БПЛА ВСУ. Также российские расчёты уничтожили 80 управляемых авиационных бомб.