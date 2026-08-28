За прошедшие семь дней российские военнослужащие добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения. Согласно сводке Минобороны, под контроль наших подразделений перешли семь населённых пунктов.

Группировка войск «Север» в ходе решительных действий установила контроль над селами Перше Травня и Писаревка в Сумской области. Это позволило расширить зону присутствия на приграничных территориях.

На Донецком направлении отличились части группировки «Центр». В результате активных наступательных операций освобождены Анновка и Кучеров Яр. Здесь противник был вынужден отступить под натиском российской артиллерии и штурмовых групп.

Одновременно с этим подразделения «Восток» продолжают продавливать оборону противника в Запорожье. За отчётный период бойцы взяли под полный контроль Долинку, Неженку и Шевченковское.

Сейчас российские войска закрепляются на занятых позициях и ведут инженерное оборудование участков. Успехи на этих участках фронта создают условия для дальнейшего продвижения вглубь территории, контролируемой оппонентом.

Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.