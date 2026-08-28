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28 августа, 09:32

Мощный рывок: Армия России освободила сразу семь населённых пунктов

Минобороны РФ: Освобождено семь населённых пунктов за неделю

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

За прошедшие семь дней российские военнослужащие добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения. Согласно сводке Минобороны, под контроль наших подразделений перешли семь населённых пунктов.

Группировка войск «Север» в ходе решительных действий установила контроль над селами Перше Травня и Писаревка в Сумской области. Это позволило расширить зону присутствия на приграничных территориях.

На Донецком направлении отличились части группировки «Центр». В результате активных наступательных операций освобождены Анновка и Кучеров Яр. Здесь противник был вынужден отступить под натиском российской артиллерии и штурмовых групп.

Одновременно с этим подразделения «Восток» продолжают продавливать оборону противника в Запорожье. За отчётный период бойцы взяли под полный контроль Долинку, Неженку и Шевченковское.

Сейчас российские войска закрепляются на занятых позициях и ведут инженерное оборудование участков. Успехи на этих участках фронта создают условия для дальнейшего продвижения вглубь территории, контролируемой оппонентом.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.

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Оксана Попова
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