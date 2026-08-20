Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении успешного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области. Согласно официальным данным, российские подразделения поразили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенный в городе Бровары.

По информации оборонного ведомства, на данном объекте хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для обеспечения потребностей ВСУ. Уничтожение столь значительного запаса горючего наносит существенный урон логистике противника в регионе, ограничивая возможности по оперативному снабжению подразделений и техники.

Удар по топливному складу стал частью системной работы по нейтрализации объектов, обеспечивающих боеспособность группировок ВСУ. Детали операции подтверждают эффективность действий российских сил по демилитаризации ключевых узлов снабжения.

Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».