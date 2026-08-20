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Регион
20 августа, 05:16

Оставили без горючки: В Броварах сожжен склад с 8 тысячами кубов топлива для ВСУ

В Броварах в ночь на 20 августа уничтожен склад топлива для украинских войск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении успешного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области. Согласно официальным данным, российские подразделения поразили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенный в городе Бровары.

По информации оборонного ведомства, на данном объекте хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для обеспечения потребностей ВСУ. Уничтожение столь значительного запаса горючего наносит существенный урон логистике противника в регионе, ограничивая возможности по оперативному снабжению подразделений и техники.

Удар по топливному складу стал частью системной работы по нейтрализации объектов, обеспечивающих боеспособность группировок ВСУ. Детали операции подтверждают эффективность действий российских сил по демилитаризации ключевых узлов снабжения.

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Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».

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Оксана Попова
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