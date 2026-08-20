Логистический центр ВСУ под Киевом уничтожен: что именно хранилось на объекте «Замлер групп»

Министерство обороны России сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».

Согласно данным оборонного ведомства, площадка использовалась не для гражданских целей, а для складирования и распределения товаров двойного назначения. Данный объект играл критическую роль в обеспечении производственных цепочек противника.

Установлено, что на мощностях центра осуществлялось хранение компонентов, необходимых для изготовления беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, роботизированных комплексов различного назначения, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уничтожение данного логистического узла существенно осложнит процесс комплектации и сборки вооружений на ряде предприятий, зависящих от поставок через этот хаб. Ликвидация цепочек поставок компонентов двойного назначения является важным шагом по снижению боевого потенциала противника и ограничению его возможностей по восполнению парка БПЛА и РЭБ.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.