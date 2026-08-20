Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве

Армия России продолжает наносить ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Предварительно, в атаке было задействовано уже около 30 ракет.

Взрывы звучат в разных районах Киева и области. Как пишет SHOT, поражены склады с вооружением и объекты энергетики. Также сообщается о сильных прилётах в городе Бровары и в Борисполе, на местах сообщают о сильных пожарах и перебоях с электроэнергией.

В нанесении ударов задействованы гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер-М», а также несколько баллистических ракет Х-23. Сейчас работа ВС РФ продолжается.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.