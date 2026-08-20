Министерство обороны России выступило с официальным заявлением относительно серии ударов, нанесённых по портовой инфраструктуре в Одесской области. В ходе вечерней операции 19 августа целями стали ключевые узлы перевалки и хранения, расположенные в городах Черноморск и Южный.

По данным оборонного ведомства, в результате точечных ударов были поражены склады, использовавшиеся для размещения военного имущества. Эти портовые мощности играли важную роль в логистической цепочке обеспечения группировок противника, включая приём, временное хранение и последующую переброску грузов военного назначения.

Результаты поражения объектов подтверждаются данными объективного контроля. Уничтожение складов в портах Черноморск и Южный существенно затрудняет логистические возможности противника в данном регионе и наносит серьезный ущерб системе материально-технического обеспечения. Операция является частью планомерной работы по нейтрализации инфраструктуры, используемой для нужд ВСУ.

Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».