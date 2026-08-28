ПВО России за неделю уничтожила 14 ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили почти 6 тыс. беспилотников и десятки средств поражения ВСУ. Об этом 28 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за семь дней ПВО сбила 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, были перехвачены 15 реактивных снарядов американской системы HIMARS.

Также российские расчёты уничтожили 80 управляемых авиационных бомб.

Основную часть уничтоженных целей составили беспилотники самолётного типа. Всего за неделю, по информации Минобороны России, было сбито 5989 таких аппаратов.

В ведомстве подчеркнули, что все указанные средства были поражены российскими подразделениями противовоздушной обороны.