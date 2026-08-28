Продвижение российских войск на передовой является очевидным, и такая динамика неизбежно отразится на Киеве. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, продвижение на фронтах, собственно, очевидно. Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима», — сказал он.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал публикации западных СМИ, в которых говорится о возможной эскалации конфликта. Песков назвал подобные материалы «традиционными страшилками».

Говоря о продвижении ВС РФ, стоит отметить, что за последние пару дней войскам удалось освободить населённые пункты Писаревска в Сумской области, Неженка и Шевченковское в Запорожской. Соотвествующие данные публиковало Минобороны РФ. При этом в Писаревки в самом селе и рядом с ним располагались не только зенитные расчёты, но и командные узлы, откуда велось управление дронами. Теперь линия контроля отодвинута дальше от российских территорий.