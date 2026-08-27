ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области
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Российские войска освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в ежедневном брифинге.
А накануне стало известно об освобождении населённых пунктов Писаревска в Сумской области и Неженка в Запорожской. При этом при работе в Неженке штурмовые группы сталкивались с высокой активностью беспилотников ВСУ: на одного нашего бойца могло приходиться от трёх до пяти вражеских дронов.
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