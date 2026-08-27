Российские войска освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в ежедневном брифинге.

Оборона рухнула: Армия России взломала укрепления ВСУ под Славянском и Краматорском

Оборона рухнула: Армия России взломала укрепления ВСУ под Славянском и Краматорском

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