Подразделения Южной группировки войск добились успеха на стратегически важном участке фронта, сломив сопротивление противника на первой линии укреплений. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов официально подтвердил достижение в ходе работы на командном пункте.

Киевское командование сделало ставку на удержание Донбасса через создание мощных фортификаций. Противник выстроил глубокоэшелонированную систему, используя высотную застройку и промзоны Славянска, Краматорска, а также Дружковки. Эти населённые пункты объединены в единый узел с развитой логистикой.

Для взлома защиты российские силы ведут наступательную операцию на широком фронте, охватывающем около 160 километров. По словам Герасимова, войска «наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж».

Основная стратегия оппонента опирается на использование инфраструктуры городов для сдерживания продвижения российских штурмовых подразделений. Однако массированное давление позволяет нивелировать преимущества фортификационных сооружений, вынуждая формирования ВСУ отступать на заранее подготовленные тыловые позиции.

Дальнейшее развитие событий предполагает продолжение штурмовых действий. Генеральный штаб контролирует ситуацию, корректируя задачи группировок для закрепления достигнутых успехов и расширения плацдармов на указанном направлении.

Напомним, в штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.