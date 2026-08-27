Фронт движется вперёд: Глава Генштаба проинспектировал «Южную» группировку

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проинспектировал передовые пункты управления «Южной» группировки войск.

В штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.

Герасимов подчеркнул, что российские подразделения демонстрируют устойчивую наступательную динамику. По его словам, на всех участках ответственности группировки «Юг» наблюдается стабильное продвижение вперёд — оборона противника планомерно взламывается, а инициатива прочно удерживается в руках российских военных. Начальник Генштаба поставил ряд принципиальных задач, направленных на усиление давления на позиции врага и закрепление достигнутых результатов.

Особое внимание в ходе поездки было уделено личному составу. За мужество, проявленное в ходе ожесточенных боев, генерал армии Валерий Герасимов вручил отличившимся бойцам государственные награды. Глава Генштаба поблагодарил военнослужащих за их решимость и профессионализм, отметив, что именно их героизм на линии соприкосновения является залогом дальнейшего успеха всей кампании.