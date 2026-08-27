Фронт движется вперёд: Глава Генштаба проинспектировал «Южную» группировку
Валерий Герасимов проверил работу «Южной» группировки войск в зоне СВО
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проинспектировал передовые пункты управления «Южной» группировки войск.
В штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.
Герасимов подчеркнул, что российские подразделения демонстрируют устойчивую наступательную динамику. По его словам, на всех участках ответственности группировки «Юг» наблюдается стабильное продвижение вперёд — оборона противника планомерно взламывается, а инициатива прочно удерживается в руках российских военных. Начальник Генштаба поставил ряд принципиальных задач, направленных на усиление давления на позиции врага и закрепление достигнутых результатов.
Особое внимание в ходе поездки было уделено личному составу. За мужество, проявленное в ходе ожесточенных боев, генерал армии Валерий Герасимов вручил отличившимся бойцам государственные награды. Глава Генштаба поблагодарил военнослужащих за их решимость и профессионализм, отметив, что именно их героизм на линии соприкосновения является залогом дальнейшего успеха всей кампании.
Ранее Life.ru рассказывал, что освобождение Кучерова Яра позволило подразделениям группировки «Центр» занять более выгодные рубежидля дальнейших действий на Добропольском направлении.
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