ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Ленина, заявил Герасимов

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие группировки войск «Центр» ведут упорные бои в своей полосе ответственности. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

ВС РФ взяли под контроль Ленина (Мирное), бои за Шевченко продолжаются. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, на Добропольском направлении соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, где продолжаются бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешёл населённый пункт Ленина (Мирное). Также, как отметил Герасимов, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток российские силы нанесли комплексное поражение тыловой инфраструктуре противника, задействовав авиацию, ракетные войска и артиллерию. Удары пришлись по объектам топливно-энергетического комплекса, транспортным узлам, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и местам размещения иностранных наёмников. Всего цели были поражены в 143 районах, сообщили в Минобороны РФ.