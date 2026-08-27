Киев перешёл к стратегии информационных манипуляций, пытаясь скрыть отсутствие реальных достижений на поле боя. Как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, украинское руководство ведёт двойную игру, стремясь убедить западных кураторов в несуществующих успехах.

По словам главы Генштаба, единственная цель Киева на данном этапе — удержать под своим контролем остатки территории Донбасса. Однако, не имея возможности добиться перелома на земле, украинская сторона делает ставку на пропаганду.

«В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяется ложная информация о якобы удачном наступлении в Запорожской области», — подчеркнул Валерий Герасимов.

Таким образом, Генштаб ВС РФ констатирует: любые заявления Киева об «успехах» являются не более чем попыткой пустить пыль в глаза своим западным партнёрам на фоне истощения ресурсов и невозможности сдержать натиск российских войск на критически важных участках фронта.

Напомним, в штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.