Российские военные освободили населённые пункты Писаревска в Сумской области и Неженка в Запорожской. Об этом 26 августа сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате активных действий освободили населенный пункт Неженка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Писаревку удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Север».

В Писаревки украинская сторона оборудовала позиции для средств противовоздушной обороны, ствольной артиллерии и пунктов наведения беспилотников. Населённый пункт заняли бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующие в составе группировки «Север». В военном ведомстве подчеркнули, что задача была выполнена благодаря решительным действиям личного состава.

По информации Минобороны, в самом селе и рядом с ним располагались не только зенитные расчёты, но и командные узлы, откуда велось управление дронами. Также там находились артиллерийские подразделения противника.

В ведомстве добавили, что освобождение этого участка помогает расширить зону безопасности, прилегающую к государственной границе России. Теперь линия контроля отодвинута дальше от российских территорий.

Ранее данное направление использовалось украинскими силами для размещения техники и координации ударов. Контроль над Писаревкой лишает противника возможности оперативно применять эти ресурсы вблизи рубежей РФ.