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27 августа, 04:17

При освобождении Неженки на каждого бойца приходилось до пяти дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

При освобождении Неженки в Запорожье российские штурмовые группы сталкивались с высокой активностью беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). На одного военнослужащего могло приходиться от трёх до пяти дронов. Об этом рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным Высота.

Беспилотники применяли для сброса различных боеприпасов, зажигательных смесей и зарядов с тротилом. По словам военнослужащего, отдельные открытые участки на маршруте достигали километра, а пройти их требовалось за пять-десять минут. Ночью военнослужащие также учитывали работу украинских тепловизионных средств. Для маскировки использовались пончо и антидроновые одеяла.

В одной из лесополос штурмовая группа обнаружила двух военнослужащих ВСУ. Между сторонами произошёл стрелковый бой. По словам Высоты, находившиеся там украинские бойцы пытались удержать участок и остановить дальнейшее продвижение. По данным командира штурмовой группы с позывным Краснодар, открытые пространства проходили небольшими группами по два-три человека.

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Напомним, 26 августа российские военные освободили населённые пункты Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской. Взять под контроль Писаревку удалось благодаря действиям группировки войск «Север». В Писаревке украинская сторона оборудовала позиции для средств противовоздушной обороны, ствольной артиллерии и пунктов наведения беспилотников. В МО отметили, что освобождение этого участка помогает расширить зону безопасности, прилегающую к границе России.

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Тимур Хингеев
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