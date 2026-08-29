Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 22:23

На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

После пожара и последующей детонации на складе боеприпасов под Киевом украинские правоохранители занялись проверкой самого объекта и решений, которые привели к его использованию для хранения взрывоопасных материалов. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

В рамках расследования предстоит выяснить, соответствовало ли требованиям закона размещение боеприпасов на территории предприятия и имелись ли у него необходимые разрешительные документы. Отдельно следователи проверят действия должностных лиц, принимавших решения по организации хранения. Возбуждено уголовное дело по статье 367 УК Украины.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий после происшествия заявил, что случившееся требует жёсткой реакции правоохранительных органов. Он указал на необходимость установить всех виновных и привлечь их к ответственности. Глава правительства также связал произошедшее с проблемами, которые, по его оценке, уже проявлялись ранее в Вишнёвом. Корецкий назвал повторение подобных ошибок преступной халатностью.

Мендель: Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ
Мендель: Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В области произошёл мощный взрыв, после которого началась вторичная детонация. Инцидент произошёл после атаки ВС РФ. Местные жители рассказывают о яркой вспышке, которую было видно в момент взрыва. Затем в небе появился «дождь» из искр. После этого над местом происшествия поднялось большое грибовидное облако. Оказалось, что целью были военные склады в Бучанском районе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar