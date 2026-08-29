На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом
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После пожара и последующей детонации на складе боеприпасов под Киевом украинские правоохранители занялись проверкой самого объекта и решений, которые привели к его использованию для хранения взрывоопасных материалов. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
В рамках расследования предстоит выяснить, соответствовало ли требованиям закона размещение боеприпасов на территории предприятия и имелись ли у него необходимые разрешительные документы. Отдельно следователи проверят действия должностных лиц, принимавших решения по организации хранения. Возбуждено уголовное дело по статье 367 УК Украины.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий после происшествия заявил, что случившееся требует жёсткой реакции правоохранительных органов. Он указал на необходимость установить всех виновных и привлечь их к ответственности. Глава правительства также связал произошедшее с проблемами, которые, по его оценке, уже проявлялись ранее в Вишнёвом. Корецкий назвал повторение подобных ошибок преступной халатностью.
Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В области произошёл мощный взрыв, после которого началась вторичная детонация. Инцидент произошёл после атаки ВС РФ. Местные жители рассказывают о яркой вспышке, которую было видно в момент взрыва. Затем в небе появился «дождь» из искр. После этого над местом происшествия поднялось большое грибовидное облако. Оказалось, что целью были военные склады в Бучанском районе.
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