Мендель: Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась тем, что ВСУ разместили крупные арсеналы боеприпасов на гражданском объекте под Киевом. Она напомнила, что в результате удара ВС РФ было разрушено пять улиц.

«Трагический инцидент в Вишнёвом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения», — написала она в соцсети X.

При этом ВС РФ, по её словам, атаковали как раз в тот момент, когда склад был забит боеприпасами под завязку, а последние партии прибыли всего две недели назад.