Мендель: Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась тем, что ВСУ разместили крупные арсеналы боеприпасов на гражданском объекте под Киевом. Она напомнила, что в результате удара ВС РФ было разрушено пять улиц.
«Трагический инцидент в Вишнёвом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения», — написала она в соцсети X.
При этом ВС РФ, по её словам, атаковали как раз в тот момент, когда склад был забит боеприпасами под завязку, а последние партии прибыли всего две недели назад.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами из обеднённого урана в Вишнёвом Киевской области. Это привело к резкому ухудшению воздуха и эвакуации 500 человек. После этого генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» ушёл в отставку.
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