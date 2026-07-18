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18 июля, 07:43

Мендель: Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась тем, что ВСУ разместили крупные арсеналы боеприпасов на гражданском объекте под Киевом. Она напомнила, что в результате удара ВС РФ было разрушено пять улиц.

«Трагический инцидент в Вишнёвом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения», — написала она в соцсети X.

При этом ВС РФ, по её словам, атаковали как раз в тот момент, когда склад был забит боеприпасами под завязку, а последние партии прибыли всего две недели назад.

После удара по складу ВСУ под Вишнёвым пошёл «огненный дождь»
После удара по складу ВСУ под Вишнёвым пошёл «огненный дождь»

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами из обеднённого урана в Вишнёвом Киевской области. Это привело к резкому ухудшению воздуха и эвакуации 500 человек. После этого генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» ушёл в отставку.

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