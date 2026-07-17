После удара по складу ВСУ под Вишнёвым пошёл «огненный дождь»

В городе Вишнёвое под Киевом после удара по объекту ВСУ камера наблюдения записала необычное зрелище. В небе появились десятки горящих фрагментов, которые начали падать на землю. Кадры с последствиями атаки опубликовала «Военная хроника».

Последствия удара по складу ВСУ под Киевом. Видео © Telegram / Военная хроника

Момент после взрыва оказался запечатлён камерой наблюдения. Сразу после вспышки над районом начали рассыпаться раскалённые частицы, похожие на огненный поток. Горящие обломки продолжительное время оставались в воздухе, после чего падали на территорию вокруг места происшествия.

Ранее СБУ сообщила о задержании руководителей оборонного предприятия после взрывов на складах с боеприпасами в городе Вишнёвое Киевской области. Следствие установило, что пожар на режимном объекте произошёл 6 июля. Возгорание в складских помещениях привело к детонации находившихся там боеприпасов.