СБУ задержала гендира предприятия после мощного удара РФ по складу в Вишнёвом

Служба безопасности Украины задержала генерального директора оборонного предприятия и его заместителя по производству по делу о детонации боеприпасов на складах в городе Вишнёвое Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ задержала руководителей предприятия после пожара на складах в Вишнёвом. Фото © Служба безпеки України

6 июля на складах режимного объекта произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, находившихся в ангарах. Следствие установило, что помещения, где хранились боеприпасы, изначально не предназначались для таких целей и использовались без необходимых разрешительных документов. Склады находились рядом с жилыми домами.

По версии правоохранителей, генеральный директор предприятия не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и правил хранения боеприпасов и взрывчатых веществ. Его заместителя обвиняют в том, что он допустил размещение боеприпасов в неподходящих помещениях вблизи жилой застройки. В СБУ заявили, что произошедшее привело к гибели и травмированию людей, а также к повреждению и уничтожению имущества граждан.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Следствие также готовит обращение в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Операции проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ и управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном сопровождении Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, 6 июля в городе Вишнёвое Киевской области после российского удара произошла мощная вторичная детонация на складе боеприпасов одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на объекте хранились боеприпасы «Укроборонпрома», сообщил о возбуждении уголовного дела и пообещал кадровые решения. После инцидента были уволены несколько должностных лиц, а глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин подал в отставку