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14 июля, 13:27

Гендиректор «Укроборонпрома» Сметанин ушёл в отставку после взрыва в Вишнёвом

Герман Сметанин. Обложка © ТАСС / EPA / MARCIN GADOMSKI

Герман Сметанин. Обложка © ТАСС / EPA / MARCIN GADOMSKI

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Герман Сметанин объявил об отставке. Это произошло после того, как 6 июля на складе в городе Вишнёвое произошёл пожар с детонацией боеприпасов.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины установила должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки закону, согласовали размещение складов с боеприпасами в черте города. Он пообещал, что лица, ответственные за это должны быть справедливо привлечены к ответственности. Позднее были уволены руководители двух предприятий концерна и ещё несколько сотрудников.

В ходе расследования были выявлены нарушения правил безопасного хранения боеприпасов. В «Укроборонпроме» заявили, что виновным грозит не только увольнение, но и уголовная ответственность. На всех предприятиях концерна были начаты проверки условий хранения боеприпасов.

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Напомним, ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу боеприпасов с обеднённым ураном в Вишнёвом Киевской области, что привело к резкому ухудшению качества воздуха и эвакуации 500 человек.

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Наталья Афонина
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