Взрыв после атаки ВС РФ под Киевом произошёл на военных складах

Взрыв в районе Житомирской трассы под Киевом произошёл на складских помещениях, сейчас там полыхает пожар. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко.

Всё произошло в Бучанском районе. Ткаченко попросил местных жителей не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

Пожар на военных складах под Киевом. Видео © Telegram / Политика Страны

Перекрыто движение всех транспортных средств на участке от 15 до 32 км автодороги М-06 «Киев — Чоп» в обоих направлениях.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощном взрыве с последующей детонацией в Киевской области. После взрыва в небе появился «дождь» из искр. Зарево от начавшегося пожара видно за несколько километров.