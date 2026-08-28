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28 августа, 19:56

Часть левого берега Киева осталась без света на фоне взрывов

Обложка © Unsplash / Eugene

Обложка © Unsplash / Eugene

В Киеве фиксируется частичное отключение света. Об этом пишет издание «Страна».

Без электроэнергии осталась часть левого берега украинской столицы.

Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб
Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб

Ранее в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога, были сообщения о взрывах. На данный момент в Киеве продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

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Виталий Приходько
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