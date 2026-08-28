Часть левого берега Киева осталась без света на фоне взрывов
Обложка © Unsplash / Eugene
В Киеве фиксируется частичное отключение света. Об этом пишет издание «Страна».
Без электроэнергии осталась часть левого берега украинской столицы.
Ранее в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога, были сообщения о взрывах. На данный момент в Киеве продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.
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