«Значительный масштаб»: Зеленский раскрыл содержимое взорванных складов в Миле

Владимир Зеленский признал, что в расположенном среди жилой застройки селе Мила Киевской области хранились боеприпасы и компоненты беспилотников. Об этом он написал в своём телеграм-канале. По его словам, вечером 28 августа на складе начался крупный пожар, после которого последовали повторные взрывы.