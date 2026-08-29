«Значительный масштаб»: Зеленский раскрыл содержимое взорванных складов в Миле
Зеленский признал, что части дронов для ВСУ хранились на складе в Миле
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Владимир Зеленский признал, что в расположенном среди жилой застройки селе Мила Киевской области хранились боеприпасы и компоненты беспилотников. Об этом он написал в своём телеграм-канале. По его словам, вечером 28 августа на складе начался крупный пожар, после которого последовали повторные взрывы.
«Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также подтвердил, что взрывоопасные материалы разместили рядом с жилыми домами. Из-за детонации движение по участку трассы М-06 Киев — Чоп перекрывали до утра. Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение боеприпасов рядом с жилой застройкой. Правоохранители начали проверять законность хранения там снарядов и наличие необходимых разрешений у предприятия. Из опасной зоны эвакуировали местных жителей.
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