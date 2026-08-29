Зеленский потребовал наказать разместивших военный склад вблизи домов в Миле
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Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение боеприпасов рядом с жилой застройкой в селе Мила Киевской области, где после российского удара произошёл взрыв с детонацией. Об этом он написал в личном блоге.
По словам Зеленского, Нацполиция и Служба безопасности Украины уже ведут досудебное расследование. Уголовное производство открыто по статье о служебной небрежности.
«Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения», — заявил Зеленский.
Он указал, что действующие нормы не позволяют хранить боеприпасы в непосредственной близости от жилых домов, и пообещал выводы по итогам расследования. Украинские правоохранители также проверяют законность размещения и хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия.
Напомним, российские военные поразили в Миле склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт». Там находились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных БПЛА FP-1 и FP-2. Украинская сторона принадлежность объекта этой компании не подтверждала.
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