Зеленский потребовал наказать разместивших военный склад вблизи домов в Миле

Владимир Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение боеприпасов рядом с жилой застройкой в селе Мила Киевской области, где после российского удара произошёл взрыв с детонацией. Об этом он написал в личном блоге.

По словам Зеленского, Нацполиция и Служба безопасности Украины уже ведут досудебное расследование. Уголовное производство открыто по статье о служебной небрежности.

«Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения», — заявил Зеленский.

Он указал, что действующие нормы не позволяют хранить боеприпасы в непосредственной близости от жилых домов, и пообещал выводы по итогам расследования. Украинские правоохранители также проверяют законность размещения и хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия.

Напомним, российские военные поразили в Миле склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт». Там находились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных БПЛА FP-1 и FP-2. Украинская сторона принадлежность объекта этой компании не подтверждала.