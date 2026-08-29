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29 августа, 08:23

Новый пожар начался на складе у Бучи — чёрный дым окутал город

В Бучанском районе Киевской области произошёл новый пожар в результате возгорания склада шин. Местные паблики публикуют видео, на котором виден густой чёрный дым.

Новый пожар на складе в Бучанском районе. Видео © Telegram / Что Киев

Судя по данным официального ресурса оповещения, в этом районе уже больше двух часов объявлена воздушная тревога.

Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием
Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием

Ранее Life.ru сообщал, что после пожара и детонации под Киевом началась проверка хранения боеприпасов и других взрывоопасных материалов. Следователи намерены установить, имелись ли у предприятия необходимые разрешения и соблюдались ли требования безопасности. Кроме того, в Киевской области прогремел чудовищной силы взрыв, после которого в небе появился дождь из искр. Опубликованы кадры вблизи эпицентра.

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Обложка © Telegram / Что Киев

Наталья Афонина
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