Новый пожар начался на складе у Бучи — чёрный дым окутал город
В Бучанском районе Киевской области произошёл новый пожар в результате возгорания склада шин. Местные паблики публикуют видео, на котором виден густой чёрный дым.
Новый пожар на складе в Бучанском районе. Видео © Telegram / Что Киев
Судя по данным официального ресурса оповещения, в этом районе уже больше двух часов объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru сообщал, что после пожара и детонации под Киевом началась проверка хранения боеприпасов и других взрывоопасных материалов. Следователи намерены установить, имелись ли у предприятия необходимые разрешения и соблюдались ли требования безопасности. Кроме того, в Киевской области прогремел чудовищной силы взрыв, после которого в небе появился дождь из искр. Опубликованы кадры вблизи эпицентра.
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