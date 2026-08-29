Новый пожар начался на складе у Бучи — чёрный дым окутал город

В Бучанском районе Киевской области произошёл новый пожар в результате возгорания склада шин. Местные паблики публикуют видео, на котором виден густой чёрный дым.

Новый пожар на складе в Бучанском районе. Видео © Telegram / Что Киев

Судя по данным официального ресурса оповещения, в этом районе уже больше двух часов объявлена воздушная тревога.