Появились кадры вблизи эпицентра взрыва под Киевом — детонация не стихает

В сети появились кадры, снятые очевидцами вблизи эпицентра взрыва и пожара в Бучанском районе Киевской области, недалеко от Житомирской трассы: на них видно, как над складскими помещениями поднимается столб дыма, а в воздух разлетаются искры и обломки.

Появились кадры с места мощного взрыва под Киевом. Видео © Telegram / УНИАН

Удар пришёлся по складским помещениям с боеприпасами, после чего начался масштабный пожар, сопровождающийся вторичной детонацией. Власти и спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, однако из-за продолжающейся детонации доступ к эпицентру взрыва по-прежнему ограничен.