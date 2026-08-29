Появились кадры вблизи эпицентра взрыва под Киевом — детонация не стихает
В сети появились кадры, снятые очевидцами вблизи эпицентра взрыва и пожара в Бучанском районе Киевской области, недалеко от Житомирской трассы: на них видно, как над складскими помещениями поднимается столб дыма, а в воздух разлетаются искры и обломки.
Появились кадры с места мощного взрыва под Киевом. Видео © Telegram / УНИАН
Удар пришёлся по складским помещениям с боеприпасами, после чего начался масштабный пожар, сопровождающийся вторичной детонацией. Власти и спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, однако из-за продолжающейся детонации доступ к эпицентру взрыва по-прежнему ограничен.
Напомним, что ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве и последующей детонации на складах в Бучанском районе Киевской области. После пожара власти перекрывали участок трассы Киев — Чоп и призывали жителей не приближаться к опасной зоне. Из-за размещения склада боеприпасов вблизи жилых домов начали проверку. Людей эвакуируют.
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Обложка © Telegram / УНИАН