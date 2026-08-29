Глава общины под Киевом погиб при детонации на горящих складах с оружием

Председатель Дмитровской поселковой общины Тарас Дидич погиб при детонации на складах в Киевской области. Он приехал на место пожара, чтобы помочь с ликвидацией последствий удара, сообщают украинские СМИ.

Всё произошло 28 августа возле Житомирской трассы. После атаки на складских помещениях с боеприпасами в Бучанском районе начался крупный пожар, сопровождавшийся повторными взрывами. Дидич лично отправился к месту ЧП. Во время его работы произошла очередная детонация, в результате которой чиновник получил смертельные травмы.

Тарас Дидич много лет возглавлял Дмитровскую общину Бучанского района. На официальном сайте муниципалитета указано, что он руководил местным советом с 1994 года.

После происшествия украинские правоохранители начали проверку обстоятельств хранения боеприпасов на территории предприятия. Следствию предстоит установить, были ли у объекта необходимые разрешения и кто отвечал за размещение там взрывоопасных материалов.

Накануне Life.ru сообщал о мощном взрыве и последующей детонации на складах в Бучанском районе Киевской области. После пожара власти перекрывали участок трассы Киев — Чоп и призывали жителей не приближаться к опасной зоне.