Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 06:51

ВС РФ разнесли склад «Фаер Поинт» в Миле с деталями для дронов FP-1/FP-2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов компании «Фаер Поинт» в населённом пункте Мила под Киевом. Там хранились детали и стартовые двигатели для дальних беспилотников FP-1 и FP-2. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаку провели с помощью ударных дронов и высокоточного оружия с воздуха.

«Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражены <…> склад боеприпасов в населённом пункте Мила (ООО «Фаер Поинт»), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2», — говорится в сообщении.

13 ударов за семь дней: Что попало под огонь российских высокоточных ракет и дронов
13 ударов за семь дней: Что попало под огонь российских высокоточных ракет и дронов

Ранее российские военные нанесли удары по логистическому центру в Калиновке Киевской области, где находится таможенный терминал. Через него распределяли грузы военного назначения, поступавшие из западных стран. Атаку провели с помощью беспилотников и высокоточного оружия с воздуха.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar