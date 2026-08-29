ВС РФ разнесли склад «Фаер Поинт» в Миле с деталями для дронов FP-1/FP-2

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов компании «Фаер Поинт» в населённом пункте Мила под Киевом. Там хранились детали и стартовые двигатели для дальних беспилотников FP-1 и FP-2. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаку провели с помощью ударных дронов и высокоточного оружия с воздуха.

«Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражены <…> склад боеприпасов в населённом пункте Мила (ООО «Фаер Поинт»), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удары по логистическому центру в Калиновке Киевской области, где находится таможенный терминал. Через него распределяли грузы военного назначения, поступавшие из западных стран. Атаку провели с помощью беспилотников и высокоточного оружия с воздуха.