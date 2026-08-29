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29 августа, 06:44

ВС РФ ударили по логистическому центру с западными грузами в Калиновке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные поразили логистический центр в Калиновке Киевской области, на территории которого находится таможенный терминал. По данным Минобороны РФ, через него распределялись поступавшие из западных стран грузы военного назначения.

Удары нанесли беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования. В Киеве и области под удар также попал транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населённом пункте Чайки. Как узнали в ведомстве, его складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Ещё одной целью стал склад боеприпасов компании «Фаер поинт» в населённом пункте Милая. По информации российской стороны, там находились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных БПЛА FP-1 и FP-2.

Кроме того, ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру. В Измаиле были поражены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, которые, согласно сообщению Минобороны, предназначались для ВСУ.

В Николаеве удары пришлись по морскому перегрузочному терминалу и логистическим центрам. Ведомство также заявило о поражении 18 хранилищ с военным имуществом и трёх объектов с ГСМ.

«Фламинго» не выжить: Минобороны раскрыло цели атаки высокоточным оружием под Киевом
«Фламинго» не выжить: Минобороны раскрыло цели атаки высокоточным оружием под Киевом

Накануне Life.ru сообщал об ударе по складскому комплексу в Киевской области, где, по данным Минобороны, хранились готовые ракеты «Фламинго» и топливо для их ускорителей. Объект относился к компании «Стеллар Джет».

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Андрей Бражников
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