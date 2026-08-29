«Фламинго» не выжить: Минобороны раскрыло цели атаки высокоточным оружием под Киевом

Российские военные поразили в Киеве и Киевской области логистический центр «Фим сервис», склады которого, по данным Минобороны РФ, использовались для хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго».

Удары наносились вечером 28 августа и в ночь на 29-е. В ведомстве сообщили, что целями стали логистические центры и морские порты Украины, задействованные в интересах ВСУ.

«Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражены: в Киеве и в Киевской области: транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населённом пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», — сказано в сводке МО утром 29 августа.

Кроме того, поражён склад боеприпасов компании «Фаер поинт». Как заявили в Минобороны, там находились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников FP-1 и FP-2. В российском военном ведомстве подчеркнули, что удары по объектам украинской военной логистики и портовой инфраструктуре продолжаются.

Накануне ВС РФ поразили складской комплекс в Киевской области, где, по данным Минобороны, хранились готовые ракеты «Фламинго» и топливо для ускорителей. Речь шла об объекте компании «Стеллар Джет».