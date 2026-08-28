Минувшей ночью российские подразделения провели серию групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Основными целями стали логистические узлы и порты, работающие на нужды противника.

В Киевской области зафиксировано попадание по складскому комплексу ООО «Стеллар Джет». На территории этого объекта хранились готовые изделия крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также запасы топлива для ускорителей.

В Минобороны РФ подтвердили успешное выполнение боевой задачи. Атака была реализована с применением ударных беспилотных летательных аппаратов, которые точно поразили указанные цели.

Использование «Стеллар Джет» в качестве хаба для распределения ракетных комплектующих делало его приоритетной точкой для нанесения огневого поражения. Уничтожение подобных площадок существенно затрудняет логистику и снабжение украинских артиллерийских соединений.

В ведомстве подчеркнули, что подобные налёты на военные склады и портовые сооружения будут продолжаться. Дальнейшие операции направлены на дезорганизацию поставок и подрыв военно-технического потенциала Киева.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили порты Одесса, Черноморск и Рени ночью 27 августа. По данным МО РФ, указанные объекты использовались для доставки, разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.