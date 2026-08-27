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27 августа, 15:46

ГУР Украины заявило о первом применении ВС РФ «Искандера-1000»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Российские войска этим летом впервые применили обновлённую баллистическую ракету 9М723-2, которую на Украине условно называют «Искандер-1000». С таким утверждением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По версии украинской разведки, ракета была задействована во время одного из комбинированных ударов по Киеву. Когда именно это произошло, в сообщении не уточняется.

В ГУР утверждают, что новая модификация получила увеличенный двигатель и изменённую пусковую установку. Заявленная украинской стороной дальность поражения составляет до 550 километров. При этом название «Искандер-1000» в самом сообщении обозначено как условное.

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Российское Минобороны применение ракеты с обозначением 9М723-2 или названием «Искандер-1000» не подтверждало.

В ночь на 27 августа ВС РФ действительно нанесли массированный удар по объектам на Украине. По данным Минобороны России, в Киеве и области были поражены цех по сборке БПЛА, транспортно-логистический комплекс «Сан-Парк» и логистический центр в Борисполе. При этом тип конкретных ракет, использованных для поражения этих объектов, в опубликованном перечне ведомство не уточняло.

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Ранее Life.ru разбирался, что известно о предполагаемой модификации «Искандер-1000». На тот момент открытые источники связывали это название с возможным увеличением дальности до 1000 километров, однако официально такие характеристики российской стороной не объявлялись.

Больше новостей о ракетных системах, характеристиках и новых разработках — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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