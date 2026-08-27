«Ходят как на работу»: Военкор оценил эффективность ночных ударов по Киеву и Одессе

Ночью 27 августа российские военные нанесли комбинированные удары по Киеву и Одессе. По словам военкора Александра Коца, целями стали не отдельные объекты, а сразу семь звеньев одной военной логистической цепи. В их числе — места производства, хранения, система ввоза и распределения военных грузов, а также источники сырья, топлива и энергии для украинской армии.

Особое внимание, по его словам, уделили Киевской агломерации — ключевому центру украинского дроностроения.

«По ней теперь ходят как на работу», — отметил журналист в колонке для kp.ru.

При этом основной акцент ночной серии ударов пришёлся на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Там за ночь было уничтожено 24 хранилища с военным имуществом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили порты Одесса, Черноморск и Рени ночью 27 августа. По данным МО РФ, указанные объекты использовались для доставки, разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.