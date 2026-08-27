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27 августа, 06:28
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Огненный ад для логистики ВСУ: 24 склада вспыхнули разом в одесском порту

ВС РФ уничтожили 24 склада с имуществом для украинской армии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны РФ нанесло сокрушительный удар по логистической сети ВСУ в Одесской области. В ходе высокоточной операции в портах Одесса и Черноморск российские войска превратили в руины 24 хранилища, доверху набитых военным имуществом.

По сути, противник лишился крупной перевалочной базы, которая критически важна для снабжения фронта. Эти действия наглядно демонстрируют способность российских сил методично вскрывать и ликвидировать даже глубоко эшелонированные узлы обеспечения врага. В портовых зонах не осталось ничего, что могло бы послужить нуждам украинской армии — массированное уничтожение складов стало серьезным логистическим провалом для Киева.

Киев содрогнулся: ВС РФ накрыли ключевые узлы обороны и промышленности ВСУ
Киев содрогнулся: ВС РФ накрыли ключевые узлы обороны и промышленности ВСУ

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.

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Оксана Попова
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