Министерство обороны РФ нанесло сокрушительный удар по логистической сети ВСУ в Одесской области. В ходе высокоточной операции в портах Одесса и Черноморск российские войска превратили в руины 24 хранилища, доверху набитых военным имуществом.

По сути, противник лишился крупной перевалочной базы, которая критически важна для снабжения фронта. Эти действия наглядно демонстрируют способность российских сил методично вскрывать и ликвидировать даже глубоко эшелонированные узлы обеспечения врага. В портовых зонах не осталось ничего, что могло бы послужить нуждам украинской армии — массированное уничтожение складов стало серьезным логистическим провалом для Киева.

Российские войска продолжают методично уничтожать логистические узлы противника. Ранее очередной целью стал порт Измаил в Одесской области. Ударами беспилотников были поражены сухогруз, перевозивший военную технику, и три хранилища горючего. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён портовой инфраструктуре, которая использовалась для приёма и разгрузки военных грузов.