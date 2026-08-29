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29 августа, 14:05

Генштаб ВСУ вспомнил о запрете на военные склады у домов после взрывов в Миле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MakDill

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MakDill

Минобороны и Генштаб ВСУ потребовали не размещать склады оружия и боеприпасов рядом с жилой застройкой после взрывов в селе Мила Киевской области.

Ведомство и Генштаб ВСУ призвали руководителей силовых структур и оборонных предприятий провести полный аудит мест хранения оружия и боеприпасов. Там подчеркнули, что подобные объекты не должны располагаться рядом с жилыми домами.

В Генштабе отдельно напомнили о действующем распоряжении главкома ВСУ, запрещающем оборудовать склады боеприпасов возле гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей. Поисково-спасательные работы в Бучанском районе продолжаются. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Зеленский потребовал наказать разместивших военный склад вблизи домов в Миле
Зеленский потребовал наказать разместивших военный склад вблизи домов в Миле

Взрывы в селе Мила начались вечером 28 августа. Сообщалось о пожаре и детонации на военных складах, после чего движение по участку трассы Киев — Чоп пришлось перекрыть. Позднее украинские правоохранители начали проверять законность хранения боеприпасов и наличие необходимых разрешений у предприятия. К утру пожар продолжался, из опасной зоны эвакуировали более 200 человек.

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Юлия Сафиулина
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