Еврокомиссия утвердила закупку вооружений для Украины на €6,1 млрд

Брюссель согласовал очередной пакет военной помощи для Киева объемом 6,1 миллиарда евро. Об этом проинформировала пресс-служба Еврокомиссии.

В перечень поставок включены системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радиолокационное оборудование. Финансирование осуществляется в рамках кредитной линии для поддержки Украины, общий размер которой составляет 90 миллиардов евро.

Ранее в Евросоюзе уже одобрили планы закупок вооружений на 16 миллиардов евро. Из этой суммы на текущий момент выделено 8,35 миллиарда. Основную часть заказов планируется разместить на предприятиях оборонного комплекса стран сообщества. В ЕК подчеркнули важность наращивания европейского производства и оптимизации складских запасов.

В целом на оборонную составляющую кредита в период 2026–2027 годов заложено 60 миллиардов евро. На следующий год запланировано выделить 28,3 миллиарда для усиления военно-промышленного потенциала украинской стороны.

Решение о финансировании Киева за счёт бюджетного займа блока было принято в декабре 2025 года. Венгрия, Чехия и Словакия не стали участвовать в этом механизме. Использовать замороженные российские активы для этих целей не планируется.

Окончательное одобрение кредита странами-участницами состоялось 22 апреля, после чего документ утвердил Евросовет. По информации СМИ, этих денег должно хватить на покрытие примерно двух третей потребностей Украины в ближайшие два года. Военная часть финансирования не привязана к дополнительным условиям, в отличие от бюджетной помощи, которая требует проведения реформ.

Москва неоднократно призывала западные государства остановить военные поставки, заявляя, что это не изменит ход операции. Ранее Владимир Путин допускал возможность зеркального ответа на передачу вооружений Киеву, отмечая, что Россия пока не использует такое право.