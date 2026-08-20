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Регион
20 августа, 11:48

Мечтавший «помочь убить больше русских» немецкий журналист объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста FAZ, задавшего вопрос об «убийстве русских»

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

МВД России объявило в розыск журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который в ходе пресс-конференции с участием Владимира Зеленского задал вопрос о том, какую помощь Европа может оказать для «убийства больше русских». Об этом журналистам рассказали два источника в правоохранительных органах РФ.

В карточке говорится, что Мартенс разыскивается по статье Уголовного кодекса. По данным РБК, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заочном аресте гражданина ФРГ.

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Напомним, против Михаэля Мартенса возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Если вину журналиста докажут, то ему может грозить до шести лет лишения свободы. Посольство России уже обращалось немецкую прокуратуру с просьбой проверить скандальное заявление фигуранта.

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Матвей Константинов
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