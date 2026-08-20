Мечтавший «помочь убить больше русских» немецкий журналист объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск журналиста FAZ, задавшего вопрос об «убийстве русских»
Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens
МВД России объявило в розыск журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который в ходе пресс-конференции с участием Владимира Зеленского задал вопрос о том, какую помощь Европа может оказать для «убийства больше русских». Об этом журналистам рассказали два источника в правоохранительных органах РФ.
В карточке говорится, что Мартенс разыскивается по статье Уголовного кодекса. По данным РБК, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заочном аресте гражданина ФРГ.
Напомним, против Михаэля Мартенса возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Если вину журналиста докажут, то ему может грозить до шести лет лишения свободы. Посольство России уже обращалось немецкую прокуратуру с просьбой проверить скандальное заявление фигуранта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.