Мечтавший «помочь убить больше русских» немецкий журналист объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который в ходе пресс-конференции с участием Владимира Зеленского задал вопрос о том, какую помощь Европа может оказать для «убийства больше русских». Об этом журналистам рассказали два источника в правоохранительных органах РФ.