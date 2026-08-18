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Регион
18 августа, 16:55

Любитель «убивать русских» из FAZ может попасть под каток немецкого правосудия — дипломаты уже отправили запрос

Посольство России попросило прокуратуру Берлина проверить журналиста FAZ

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

Посольство России в Германии попросило прокуратуру Берлина оценить с точки зрения закона слова корреспондента «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) Михаэля Мартенса, задавшего Владимиру Зеленскому вопрос о «содействии в убийстве русских». Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

Дипломаты просят прокуроров оценить, подпадают ли слова журналиста под параграфы 111, 130 и 140 Уголовного кодекса Германии. Речь идёт о разжигании ненависти, публичных призывах к противоправным действиям и одобрении преступлений. Не исключается и наличие других нарушений закона.

В посольстве подчеркнули, что Мартенс так и не извинился публично и не отказался от своих слов. По оценке дипломатов, «представляется, что использованные им формулировки имели осознанный и преднамеренный характер».

Кроме того, российская сторона предупредила, что готова применить к журналисту доступные правовые меры.

«Российская сторона оставляет за собой право использовать доступные правовые средства в отношении Михаэля Мартенса, как то может быть определено правоохранительными органами РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявили в дипмиссии.

Посольство РФ назвало омерзительными слова немецкого журналиста FAZ о русских
Посольство РФ назвало омерзительными слова немецкого журналиста FAZ о русских

Ранее сообщалось, что в России против Мартенса завели уголовное дело из-за его слов о необходимости «помочь убить больше русских». Дело возбудили по части 2 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас решается вопрос о заочном аресте журналиста и его объявлении в международный розыск. Если вину докажут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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Вероника Бакумченко
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