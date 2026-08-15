Журналист FAZ, призывающий убивать русских, стал фигурантом дела в России

Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс стал фигурантом уголовного дела в России после высказывания о необходимости «помочь убить больше русских». Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и избрании ему меры пресечения заочно. В случае доказательства вины Мартенсу может грозить до шести лет лишения свободы.

Поводом для дела стал вопрос журналиста на пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде 8 августа. Мартенс поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова корреспондента недопустимыми и преступными.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что власти страны должны были выслать корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве русских. Политик назвал такую меру единственно адекватной реакцией на слова журналиста и подчеркнул, что они оскорбляют не только русских, но и сербов.