Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 02:57

Журналист FAZ, призывающий убивать русских, стал фигурантом дела в России

Михаэль Мартенс. Обложка © faz.net

Михаэль Мартенс. Обложка © faz.net

Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс стал фигурантом уголовного дела в России после высказывания о необходимости «помочь убить больше русских». Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и избрании ему меры пресечения заочно. В случае доказательства вины Мартенсу может грозить до шести лет лишения свободы.

Поводом для дела стал вопрос журналиста на пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде 8 августа. Мартенс поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова корреспондента недопустимыми и преступными.

«Существуют табу»: Медведев прокомментировал вопрос немецкого журналиста об убийстве русских и последствия
«Существуют табу»: Медведев прокомментировал вопрос немецкого журналиста об убийстве русских и последствия

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что власти страны должны были выслать корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве русских. Политик назвал такую меру единственно адекватной реакцией на слова журналиста и подчеркнул, что они оскорбляют не только русских, но и сербов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сербия
  • Германия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar