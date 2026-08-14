Сербские власти обязаны были выдворить из страны корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за его комментарии об убийстве русских. Такое мнение высказал бывший вице-премьер республики и лидер Движения социалистов Александар Вулин в беседе с ТАСС.

Политик подчеркнул, что высылка журналиста стала бы единственно адекватной реакцией на ту ненависть, которую он неоднократно выражал. Вулин напомнил, что Белград является городом, где немцы убивали людей в ходе обеих мировых войн, тогда как русские сражались плечом к плечу с сербами за свободу страны в тех же конфликтах.

«Поэтому такое оскорбление как в адрес русских, так и сербов не должно было прозвучать в Белграде, а теперь, когда это произошло, за него должно быть назначено наказание. Правительство Сербии обязано, прежде всего перед самим собой, а затем и перед Россией, выслать Мартенса из Сербии», — подчеркнул Вулин.