«Обязаны перед Россией»: В Сербии потребовали высылки журналиста FAZ за слова о русских
Вулин: Правительство Сербии должно выслать Мартенса после слов о русских
Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens
Сербские власти обязаны были выдворить из страны корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за его комментарии об убийстве русских. Такое мнение высказал бывший вице-премьер республики и лидер Движения социалистов Александар Вулин в беседе с ТАСС.
Политик подчеркнул, что высылка журналиста стала бы единственно адекватной реакцией на ту ненависть, которую он неоднократно выражал. Вулин напомнил, что Белград является городом, где немцы убивали людей в ходе обеих мировых войн, тогда как русские сражались плечом к плечу с сербами за свободу страны в тех же конфликтах.
«Поэтому такое оскорбление как в адрес русских, так и сербов не должно было прозвучать в Белграде, а теперь, когда это произошло, за него должно быть назначено наказание. Правительство Сербии обязано, прежде всего перед самим собой, а затем и перед Россией, выслать Мартенса из Сербии», — подчеркнул Вулин.
Напомним, Михаэль Мартенс на пресс-конференция Владимира Зеленского и Александра Вучича поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». После этого в Германии запустили петицию с требованием уволить Мартенса, а политик Севим Дагделен сравнила его формулировку с военными целями вермахта и СС. Авторы петиции призвали руководство FAZ публично дистанцироваться от высказывания корреспондента и принять кадровое решение. Позже немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung принесла извинения за двусмысленную формулировку вопроса, который Михаэль Мартенс задал. Как сообщила пресс-служба издания, редакция сожалеет о случившемся и подчёркивает, что слова сотрудника не отражают её позицию.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.