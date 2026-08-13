Власти Сербии обвинили журналиста FAZ в попытке навредить отношениям с РФ

Власти Сербии осудили высказывания корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций республики Перко Матович заявил, что журналист попытался нанести ущерб отношениям Белграда и Москвы.

Матович назвал заявление Мартенса «чудовищным» и расценил его как призыв к убийству русских. По словам сербского чиновника, корреспондент нарушил не только профессиональную этику, но и основные моральные принципы.

«Этим скандальным заявлением журналист FAZ не только нарушил журналистскую этику, но и основные моральные принципы, а также [злоупотребил] гостеприимством, оказанным ему нашей страной», — заявил Матович.

Госсекретарь также обвинил журналиста в попытке придать «несуществующий контекст» визиту иностранного политика и тем самым навредить отношениям Сербии с Россией, которую он назвал «дружественной и братской».

Напомним, на пресс-конференции в Белграде 8 августа корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung задал Владимиру Зеленскому вопрос, который вызвал широкий резонанс. Журналист поинтересовался, чем европейцы могут помочь Украине в уничтожении большего числа российских военнослужащих. Позже редакция FAZ выразила сожаление по поводу этой формулировки, признав её двусмысленной и подчеркнув, что она не соответствует позиции издания. На высказывания Мартенса отреагировало посольство России в Германии. В дипмиссии назвали его риторику «человеконенавистнической» и заявили, что она полностью дискредитирует корреспондента как профессионального журналиста.