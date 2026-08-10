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10 августа, 09:33

Перешёл все границы: В Германии потребовали уволить журналиста за вопрос о русских

В Германии запустили петицию за увольнение журналиста Михаэля Мартенса

Обложка © change.org

Обложка © change.org

В Германии появилась петиция с требованием уволить журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса после его вопроса о возможности «помочь убить больше русских». Документ разместили на платформе Change.org.

Инициатор обращения заявил, что подобная формулировка нарушает принципы журналистской нейтральности, и призвал редакцию и издателей издания публично дистанцироваться от высказывания и принять кадровое решение.

Сам Мартенс не отказался от заданного вопроса. В соцсети X журналист назвал его «необходимым». На это пользователи соц сети, в том числе и немцы, начали писать комментарии с напоминанием о биографии журналиста, историю ВОВ, а также о наличии у России ядерного оружия.

«Ненависть к русским — это что-то поколенческое? Это обида мальчика, чей дед был прокурором и офицером в Высшем командовании вермахта? Иными словами, НАЦИСТ?»написал один из пользователей.

«Германия уже пробовала проект «как можно больше русских». Это стоило 27 миллионов жизней и закончилось в Берлине», — поддержал другой комментатор.

На данный момент петицию подписали более 2 тысяч человек.

На скандальную формулировку также обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что дед журналиста был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

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Напомним, журналист FAZ Михаэль Мартенс на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича спросил, что Европа может сделать для содействия убийству большего числа россиян, уточнив, что речь идёт о военнослужащих. Вучич заявил, что надеется на прекращение убийств, и отметил, что ранее изложил Зеленскому позицию Белграда по конфликту.

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Дарья Денисова
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