«Существуют табу»: Медведев прокомментировал вопрос немецкого журналиста об убийстве русских и последствия

Немецкий журналист Михаэль Мартенс ещё понесёт ответственность за вопрос о помощи Украине в «убийстве русских». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Медведев подчеркнул, что публично произнесённые слова не остаются без последствий. Он напомнил, что существуют формулировки, использование которых недопустимо в профессиональной журналистике. Председатель партии добавил, что прежде за подобные высказывания журналиста могли изгнать из профессии.

«Когда ты публично так задаёшь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет. Причём он может быть разный. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесёт», — добавил зампредседателя СБ РФ.

Напомним, скандальный вопрос корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung задал Владимиру Зеленскому 8 августа на пресс-конференции в Белграде. Мартенс поинтересовался, чем европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских», а затем уточнил, что имеет в виду российских военнослужащих. Напомним, редакция FAZ впоследствии выразила сожаление из-за формулировки своего журналиста. В издании признали вопрос двусмысленным и подчеркнули, что он не отражает позицию газеты.