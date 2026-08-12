Ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз назвал вопиющей провокацией вопрос сотрудника Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Свою оценку он опубликовал в социальной сети X.

Боуз напомнил о братских отношениях русского и сербского народов. По его словам, сербы помнят об освобождении от фашизма, поэтому Мартенс прекрасно понимал, что делает, задавая свой вопрос в Белграде в присутствии президента Сербии Александра Вучича.

«Это была вопиющая провокация», — подчеркнул журналист.