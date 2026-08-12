«Знал, что делает»: Боуз разнёс коллегу из FAZ за вопрос Зеленскому
Боуз назвал вопрос журналиста FAZ об «убийстве русских» вопиющей провокацией
Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens
Ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз назвал вопиющей провокацией вопрос сотрудника Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Свою оценку он опубликовал в социальной сети X.
Боуз напомнил о братских отношениях русского и сербского народов. По его словам, сербы помнят об освобождении от фашизма, поэтому Мартенс прекрасно понимал, что делает, задавая свой вопрос в Белграде в присутствии президента Сербии Александра Вучича.
«Это была вопиющая провокация», — подчеркнул журналист.
Скандал произошёл 8 августа на совместной пресс-конференции Вучича и Владимира Зеленского. Корреспондент FAZ спросил украинского политика, что европейцы могут сделать, чтобы помочь ему «убивать больше русских», после чего уточнил, что имеет в виду российских военнослужащих. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обратила внимание на семейную историю Мартенса — дед журналиста состоял в НСДАП, был офицером вермахта и служил в штабе верховного командования германских вооружённых сил. Позднее FAZ выразила сожаление из-за двусмысленной формулировки вопроса. В редакции заявили, что призывы к убийству как можно большего количества российских солдат не соответствуют позиции издания.
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